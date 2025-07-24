Тумар: Запад пытается фальсифицировать историю о Второй мировой и украсть правду о Победе

Запад пытается фальсифицировать историю о Второй мировой войне и украсть правду о Великой Победе. Об этом заявил замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси подполковник Виктор Тумар.

По его словам, процесс фальсификации истории идет давно, но сейчас он начал набирать обороты. Сегодня мир вошел в тот период, когда особенно нужно защищать правду. "Если забрать у нас правду, значит, возложить на нас ответственность за те бесчинства, которые творились на нашей земле", - заявил подполковник.

Он отметил, что сегодня забываются факты, организуются провокации. В частности, представителей Беларуси и России не приглашают на такие мероприятия, как, например, годовщина со дня освобождения узников концлагеря Освенцим. Сейчас умалчивают о том, что Красная армия во время Второй мировой освободила территорию Европы площадью 1 млн кв. км, на которой проживает 113 млн человек.