Турчин: Необходимо присутствовать на многих рынках и стараться продвигать свою продукцию

Премьер-министр Александр Турчин рассказал в программе "Разговор у Президента" о том, на что будет опираться правительство в развитии экономики страны

Однозначно перед правительством в ближайшее время стоят задачи, связанные с экспортом продукции, в особенности с диверсификацией поставок, рассказал Александр Турчин. "Нам необходимо присутствовать на многих рынках и стараться продвигать свою продукцию. Поэтому с учетом принятых решений я бы давал предварительные оценки работы экономики в текущем году по итогам четырех месяцев. С учетом разного рода тенденций они были бы более-менее понятны. Спустя четыре месяца мы будем понимать, на какие параметры в целом будем выходить по итогам текущего года", - отметил он.