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Турчин: Необходимо присутствовать на многих рынках и стараться продвигать свою продукцию
Премьер-министр Александр Турчин рассказал в программе "Разговор у Президента" о том, на что будет опираться правительство в развитии экономики страны
Однозначно перед правительством в ближайшее время стоят задачи, связанные с экспортом продукции, в особенности с диверсификацией поставок, рассказал Александр Турчин. "Нам необходимо присутствовать на многих рынках и стараться продвигать свою продукцию. Поэтому с учетом принятых решений я бы давал предварительные оценки работы экономики в текущем году по итогам четырех месяцев. С учетом разного рода тенденций они были бы более-менее понятны. Спустя четыре месяца мы будем понимать, на какие параметры в целом будем выходить по итогам текущего года", - отметил он.
В развитии страны также будет сделан упор на ресурсные возможности, обратил внимание премьер-министр. "То есть ресурсные возможности внутри страны - это государственные финансы, банковская система, собственные средства субъектов хозяйствования, возможные внешние инвестиции", - пояснил глава правительства. Предвосхищая различные вопросы о привлечении внешних инвестиций, Александр Турчин сказал, что, возможно, уже в течение этого года будут представлены инвесторы, которые будут вносить свой вклад в различные сферы экономики Беларуси, в том числе и в производственную.