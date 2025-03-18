Турчин: Перед правительством стоит задача реализовать все достигнутые с Россией договоренности

Сотрудничество с Россией, реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Беларуси, и внутренние экономические вопросы: ценообразование и работа промышленности.

В том числе эти темы Александр Лукашенко сегодня обсудил с премьер-министром Беларуси. За 2 месяца года ВВП составил 103,1 %. По словам Александра Турчина, есть некоторое замедление по сравнению с январем, но правительство принимает меры. Пристальное внимание уделяется диверсификации экспорта и работе машиностроительной отрасли. Правительство доработает на своем уровне вопросы по нефти и газу, договоренности, достигнутые лидерами Беларуси и России на переговорах в Москве.

"Все вопросы, которые нужно было, и один на один, и в широком составе, особенно в широком, мы оговорили (с Президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшего официального визита в Россию - прим. ред.). И по нефти, и по газу были даны Президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались. Потом он назавтра мне сказал, что с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным - прим. ред.) разговаривал по поводу переработки нефти. Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также дал ряд конкретных поручений по работе вице-премьеров в части реализации планов белорусско-российского сотрудничества. "Посольство надо на всю катушку подключать", - добавил он.

"Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост и так далее. У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус. В Россию у нас товарный экспорт ниже прошлого года. Это настораживает очень серьезно. Ну и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2 %", - заявил Президент.

Александр Лукашенко в вопросе инфляции заметил, что это может быть связано с повышением в первом квартале контролируемых цен. В этой связи премьер-министр напомнил о повышении цен на услуги ЖКХ.

"Надо видеть. Если только это, то это понятно. Но если там есть какие-то другие настораживающие проблемы, это плохо. Знаю, что огурцы и помидоры подешевели к уровню прошлого года", - отметил Президент.

Правительству сейчас предстоит синхронизировать действия с российскими коллегами - поработать в развитие союзных планов. На прошлой неделе в течение трех дней у нашего Президента в разных форматах состоялись обстоятельные переговоры с руководством России. Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов. В совместном заявлении Александра Лукашенко и Владимира Путина четко подтвержден курс на дальнейшее развитие многоплановых белорусско-российских связей.

Что касается внутренней повестки, то премьер-министр доложил главе государства и о работе правительства над концептуальными вопросами пятилетия. Речь идет о Программе социально-экономического развития страны. Как подчеркнул Александр Турчин, в течение пары месяцев необходимо предоставить в парламент эту "программу действий правительства".

Отвечая на волнующий все наше общество вопрос о том, что сейчас новое правительство вместе с Нацбанком напечатает такое количество денег, что экономика рухнет, будет гиперинфляция, валютный курс рухнет, хочу просто всех успокоить - наших граждан, наших экспертов. В правительстве и Нацбанке работают достаточно компетентные люди, которые понимают все вызовы и риски. Стоит задача сбалансированного экономического роста. Да, есть макроэкономическая стабильность, есть рост. Иногда очень сложно найти этот баланс. Но мое личное мнение: выбирая между большим ростом и макроэкономической стабильностью, я бы выбирал второе", - подчеркнул Александр Турчин.