"Творить добро, нести позитив". Поющий кондуктор из Могилева знает, как сделать поездку незабываемой

Как сделать незабываемой поездку в общественном транспорте, знает житель Могилева Виктор Козлов.

Мужчина не только обилечивает пассажиров в троллейбусе, но и дает концерты между остановками.

За три дня его выступления набрали более полумиллиона просмотров в социальной сети TikTok. Могилевчане прямо охотятся за рейсом, чтобы проехаться и спеть хором, всем троллейбусом, уже классические "Белые розы" Шатунова.

С ветерком и песней

Говорят, что, в принципе, профессия кондуктор скоро исчезнет. В столице их фактически не осталось. А вот в Могилеве еще сохраняют таких людей, которые действительно держат все под контролем. Даже твое настроение. Достаточно зайти в TikTok.

Кондуктор из троллейбуса 16Д набрал за три дня буквально 440 тыс. просмотров. Чтобы точно понять, что это не постановка, съемочная группа "Первого информационного" приехала в Могилев.

Эта смена началась у кондуктора Виктора Козлова в 5:43. Тогда же стартовал и концерт. Салон - его главная сцена. Вместо оваций - прицелы смартфонов.

Антракты в городских гастролях все же есть, когда обилечивает. Потому никакой заяц не прошмыгнет, иначе придется запеть дуэтом на весь автобус.

Виктор Козлов, кондуктор-контролер троллейбусного парка № 1 ОАО "Могилевоблавтотранс":

"Всех все устраивает. Мы люди позитивные, опять же 10 % негативщиков, они никогда не любили жизнь. И даже в самых лучших условиях они все равно будут жаловаться на жизнь".

"Белые розы" в "Розовый вечер", что сменяется "Седой ночью". Уже 2 года как репертуар по классике и по кругу.

При этом Сергей Лобах, водитель троллейбусного парка № 1 ОАО "Могилевоблавтотранс" отметил, что такое караоке не мешает безопасному вождению. И добавил, что с кондуктором в салоне поют все, даже сам иногда подпевает.

С микрофоном, но без TikTokа в кармане. О том, что Виктор проснулся и вышел на рейс знаменитым, сообщил папе 23-летний сын.

Виктор Козлов, кондуктор-контролер троллейбусного парка № 1 ОАО "Могилевоблавтотранс":

"Ровно отнесся. Учитывая опыт заграничный, мне там уделяют много-много внимания. И я к этому привык".

Выпускник химико-технологического техникума, кажется, всегда мечтал быть на страже порядка. Поступал в столичную Академию МВД. Чуть, правда, везения не хватило.

Виктор Козлов рассказал, что он дипломированный техник-механик холодильно-компрессорных машин и установок. И добавил, что работа с людьми - это искусство. "Когда развалился бизнес, думал для начала здесь перекантоваться, а получилось, что задержался на 9 лет. Миссия - творить добро, нести позитив".

В интернете и разговоров. А позволяет ли кондукторская инструкция концерты устраивать? Не уволят ли? А может, наоборот, премируют талантливого сотрудника?

Сергей Монастыренко, директор троллейбусного парка № 1 ОАО "Могилевоблавтотранс":

"Посмотрел его результаты работы ежемесячно. Плановое задание он выполняет. Основная обязанность работника городского электрического транспорта - это безопасная перевозка пассажиров при соблюдении выполнения правил дорожного движения. Нарушения нет с его стороны. Если он приносит радость и позитив в настроение пассажиров, то мы только это приветствуем. Только за".

Поющий кондуктор из Могилева. Эксклюзивный штатный сотрудник. Это не для красного словца. В Минске кондукторов не осталось. Оплату проезда все активнее оставляют на совесть пассажиров. Те в свою очередь все чаще платят карточкой.

Дмитрий Зубринович, гендиректор ОАО "Могилевоблавтотранс":

"Могилев, первый город республики, где введена возможность оплаты проезда посредством банковской карточки. У нас в Минске и то только в метро работает. Это не значит, что мы в одночасье избавимся от всех кондукторов. Во-первых, мы предложим другую работу, по их желанию и по возможности. Никого не оставим на улице".

Стать контролером, сменить "рогатый" транспорт на автобус или вовсе его салон на реальную сцену того же "Фактор.by". Народный артист в раздумьях. Более ясное будущее у завсегдатая трендов TikTokа - могилевского кондуктора Светланы.

Со Светланой что ни поездка, то квест. Особенно у молодежи. Школьники установили кондуктору приложение для изучения английского языка. Она же взамен - для киберспортсменов устраивает экспресс-тренировки.

"В других городах такого не встретишь. В том же Минске валидаторы никогда не заменят людей. А у нас всегда позитивно и весело", - поделился пассажир автобуса.

Юные поклонники готовы поджидать тот самый автобус, только бы получить мастер-класс. Сильная женщина, еще и в баскетбол горазда. Такая спортивная сноровка у Светланы не только после обилечивания пассажиров в час пик. Больше 28 лет она занимается тяжелой атлетикой, мастер спорта и по сей день берет золотые награды.

Кубки и чемпионаты республиканского уровня ей под силу. В 2016-м стала призером чемпионата мира среди ветеранов в Германии.

Могилев - город талантов, где щедро, не стесняясь, делятся эмоциями с попутчиками. Да, в инструкции не прописаны ни спонтанные тренировки, ни ностальгические концерты.