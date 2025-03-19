Тяжело, одиноко и дорого - как жизнь в Литве обернулась ужасным разочарованием для молодой белоруски

Ярослава, 22-летняя белоруска, рассказала, с какими трудностями сталкивается каждый день в Литве. Она переехала в Вильнюс в 2021 году по студенческой визе и официально поступила в университет. В 2020 году принимала участие во многих протестах в Беларуси, что стало одной из причин отъезда.

Родители Ярославы сначала оставались в Беларуси, но затем с трудом все-таки получили визу в Испанию. Однако по приезду в чужую страну они не смогли связаться с белорусской диаспорой и вскоре поняли, что жить там тяжело и в финансовом плане неподъемно. Потратив все свои сбережения после одного месяца в Испании, они решили вернуться в Беларусь.

Как призналась сама Ярослава, с финансами в последние годы стало особо тяжело. В 2025 году университет, в котором она учится, вдвое уменьшил финансирование для студентов, и девушке пришлось самой платить за обучение.

"В нашем университете раньше было больше грантов и стипендий, была возможность подаваться на разные источники финансирования, а теперь ты выбираешь только один, и то его урезали наполовину", - поделилась Ярослава.

Весь 2024 год девушка работала горничной в отеле, но сейчас даже этого не хватает для покрытия всех расходов, поэтому Ярослава решила подрабатывать в доставке.

Ярослава также рассказала о проблемах с жильем в Литве. Пока девушка работала в доставке, она снимала однокомнатную квартиру на двоих с подругой. А сейчас из-за проблем с финансами ей приходится ютиться в трехкомнатной квартире с пятью другими девушками. Она опасается, что если внезапно подруга попросит ее съехать, то найти что-то новое будет очень сложно из-за высоких цен на аренду.

"Даже при том, что мы живем в трехкомнатной квартире вшестером, все равно не очень дешево получается - и отопление довольно дорогое, и сама жилплощадь. Нам еще повезло, что эту квартиру начали сдавать моим друзьям еще пару лет тому назад, поэтому цена не подросла. Сейчас же, если искать квартиру, да еще трехкомнатную, то она будет стоить в полтора-два раза дороже, даже какой-нибудь маленький "бабушатничек", - объяснила Ярослава.

Как отмечает сама Ярослава, жить в тесноте непросто, однако в литовском общежитии еще хуже: "Когда все приходят домой, ты просто заходишь на кухню - там люди, повсюду грязь, которую еще и не заставить никого убрать. А у самой наводить порядок нет ни сил, ни желания, и ты просто учишься ходить в тапочках, открывать дверь на балкон нараспашку, чтобы было хоть немного свежего воздуха. Конечно, можно приспособиться - ни намного хуже, чем в общежитии. Там вообще было ужасно - так же грязно, вода холодная, без холодильника. Тут хотя бы холодильник на всех есть, там у меня была всего половина полки. Зато я в Литве. Ура!"

Хоть Ярославе и хватает денег на минимальные траты, она боится думать о будущем, ведь не знает, сможет ли оплатить следующий семестр учебы без грантов и стипендий. Финансовой поддержки от родителей девушке тоже не хватит, ведь ее семья не слишком богата.

"Все сложно, потому что и у моих родителей не такое финансовое состояние, чтобы как-то меня поддержать. Ну, в принципе, они меня не поддерживают, они могут мне отжалеть каких-нибудь 200 евро, но учебу они мне точно не оплатят", - поделилась своими переживаниями девушка.

Ярослава старается экономить на еде, покупая самые дешевые продукты в магазинах по типу "Лидл". Часто ей приходится вылавливать еду на скидках и узнавать, в каком магазине этот продукт стоит дешевле всего. Поэтому она учится импровизировать в готовке из самых простых продуктов - чечевицы, гречки.

"Цены постоянно растут. Когда вспоминаю, сколько стоила та же хурма, когда я сюда только переехала, и сколько она стоит сейчас, то это просто ужас!", - сказала Ярослава.

Ярослава живет по студенческому виду на жительство, но всегда, когда подает документы на продление, сильно переживает, продлят ли ей ВНЖ или нет. При этом в 2025 году в Литве стали сокращать или вовсе не выдавать ВНЖ студентам, также отменяют гуманитарные визы.

Что касается здоровья, у Ярославы все в порядке, однако она беспокоится о возможных экстремальных ситуациях. У нее есть самая дешевая страховка, которую она купила для получения ВНЖ, поэтому в случае необходимости первые 60 евро за медпомощь она должна будет выплатить сама.

"Если бы случилось что-то экстремальное или серьезное, то не знаю, что бы я делала. Наверное, писала бы всем друзьям, знакомым, чтобы помогли с деньгами на медицинскую помощь", - признается Ярослава.