"У нас классная команда профессионалов" - ректор ВГУ имени П.М. Машерова раскрыла секрет успеха вуза

Ректор вуза отметила, что пришли очередные результаты Международного рейтинга "Три миссии университета". "Это новейший рейтинг, который котируется на территории стран БРИКС, - подчеркнула она. И нам приятно, что мы сохранили свое второе место в стране (среди университетов, подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку специалистов по разным профилям и направлениям образования - прим. ред.)".

Она обозначила, что у них в команде работают профессионалы, способные решать задачи. "Почему рейтинг может быть высоким? Потому что в его основе, прежде всего, люди со своим потенциалом, со своим багажом знаний. Это научные статьи в рейтинговых журналах, это научные проекты, это узнавание университета далеко за пределами Республики Беларусь. А это в том числе наши иностранные студенты, - уточнила Валентина Богатырева. - Университет часто является площадкой международного уровня, площадкой республиканских мероприятий, областных, конечно же, городских. И все это формирует имидж".