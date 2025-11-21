Ректор ВГУ о важности профессии педагога: Без учителя в классе не будет ни инженера, ни хлебороба

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова отмечает 115-й день рождения. Его история началась с подготовки педагогических кадров, но сейчас профиль намного шире. В каких сферах востребованы выпускники вуза, рассказала в "Актуальном интервью" ректор ВГУ им. П.М. Машерова Валентина Богатырева.

Она сразу обратила внимание на то, что вуз не потерял ни одного направления в профессии учителя. "Мы продолжаем подготовку методично, и этому есть достаточно серьезные основания", - заметила она.

Я думаю, что все понимают: без учителя в классе не будет ни инженера, ни хлебороба, ни врача, никого. Поэтому мы продолжаем эту очень важную траекторию развития. Валентина Богатырева

По ее словам, 25 лет назад было принято решение о расширении линейки специальностей. "Открывая новые специальности, а за последние 5 лет это более 15 новых образовательных программ, мы, конечно, сначала изучаем рынок. Очень приятно встречать наших выпускников, которые благодарны за современное образование, за образование, с которым они выходят на рынок труда и чувствуют себя реализованными и счастливыми. Потому что выбрали ту профессию, которая им по душе, а она кормит их, их близких и придает сил, - обозначила ректор. - Именно поэтому мы сегодня готовим и IT-медиков, и инженеров-программистов, менеджеров в области IT, арт-менеджеров, биотехнологов".

Она также добавила, что по настоянию всего региона, родной Витебщины, стали готовить тренеров на факультете физической культуры и спорта. И поэтому получили очень много именитых спортсменов.