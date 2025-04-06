Уборка дворовых территорий, ремонт дорожного полотна. Как в Минске проходит марафон благоустройства

Комфорт, чистота и экологичность - не просто слова, а бренд. По нему узнают и познают Беларусь. Сердце страны - столица - в авангарде. Минск всегда славился порядком и опрятностью улиц и широких проспектов, зеленью уютных парков и скверов. Но предела совершенству нет.

В стране стартовал месяц наведения порядка и чистоты, белорусы проводят его с пользой. От уборки собственных дворовых территорий и высадки деревьев до ремонта дорожного полотна, над этим трудятся коммунальные службы.

В марафоне благоустройства может поучаствовать каждый.

Устройство во благо

Навести порядок, лоск и чистоту в своем доме - значит дать новое дыхание и своему городу. Озеленение, ремонт дорог, замена плитки и ремонт подъездов - все это особенно важная задача в Год благоустройства. Этим занимаются сотрудники ЖКХ районов, а в помощь им жители мегаполиса.

Журналисты "Первого информационного" проверят, как идет масштабный процесс, а заодно присоединятся к чистому челленджу.

Начнем с самого технически сложного процесса. Работа с горячим битумом в буквальном смысле кипит во дворах столицы.

На капитальный ремонт полотна особый акцент. Так, к примеру, во Фрунзенском районе план на этот сезон - заменить почти 90 тыс. квадратных метров асфальта.

Наталья Щербаченя, замдиректора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

"Большую часть от плана мы делаем с фрезерованием. Это с полной заменой асфальтобетонного покрытия. Но это в тех дворах, где это покрытие пришло в негодность, повреждение составляет более 60 %. Также параллельно у нас ведутся работы по текущему ремонту пешеходных связей. У нас в районе мы отремонтируем 37 тыс. метров квадратных".

Во дворах столицы обновляют и детское игровое оборудование. Качели, балансиры, карусели и "улетные", но безопасные горки. Такой яркий апгрейд под окнами каждой столичной многоэтажки.

А еще в плане ремонт подъездов в рамках капитального обновления домов.

Ульяна Бурнович, ведущий инженер производственного отдела ЖКХ Партизанского района Минска:

"На этот год у нас запланировано около 242 ремонтов подъезда - это по плану. Замене окон в этом году мы уделяем особое внимание, потому что жилфонд у нас старый, хочется жить в комфортных, приятных условиях. В настоящее время проводятся активные работы по замене окон, запланировано 644 метра квадратных остеклением. Это порядка 60 адресов в Партизанском районе в этом году будет с новыми окнами".

А теперь о челлендже. ЖКХ города предлагает не только навести порядок жителям Минска в парковых зонах в своем районе и собрать мусор после зимы, но и внести свой вклад в благоустройство города.

Евгения Спруть, председатель молодежного совета Минского городского объединения профсоюзов:

"Все команды в такой легкой соревновательной атмосфере, в очень дружной будут помогать нам в благоустройстве нашего города, наводить порядок на территории".

"Привлечь именно молодежь к тому, что тоже нужно участвовать в наведении порядка. Мы все вместе живем в нашем городе, только вместе мы можем сделать его прекрасным", - рассказал Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов.

А также добавить красок и цветочных ароматов на импровизированных клумбах. Лучшую флористическую композицию оценят в специально созданном чат-боте и выберут победителя. Готовит свою оранжерею к лету и минчанка года Вера Прокопчик.

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Вера Прокопчик, обладательница звания "Минчанин года - 2022":

"У меня сейчас растут ирисы, гортензия, роз штук около 30 растет. Еще купила 15 роз, 16-е - это флорибунда парковая. Буду все высаживать".

Озеленение Минска - это, пожалуй, самый яркий экологический аккорд масштабного наведения порядка в городе. На природных оазисах мегаполиса ежедневно трудятся работники Зеленстроя. Так, к примеру, кропотливо дополняют саженцами липы, ясеня и клена ландшафт Минской кольцевой.

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Всего на зеленых зонах Минска в этом сезоне планируется высадить почти 20 тыс. деревьев и около 150 тыс. кустарников.