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Уборка дворовых территорий, ремонт дорожного полотна. Как в Минске проходит марафон благоустройства
Комфорт, чистота и экологичность - не просто слова, а бренд. По нему узнают и познают Беларусь. Сердце страны - столица - в авангарде. Минск всегда славился порядком и опрятностью улиц и широких проспектов, зеленью уютных парков и скверов. Но предела совершенству нет.
В стране стартовал месяц наведения порядка и чистоты, белорусы проводят его с пользой. От уборки собственных дворовых территорий и высадки деревьев до ремонта дорожного полотна, над этим трудятся коммунальные службы.
В марафоне благоустройства может поучаствовать каждый.
Устройство во благо
Навести порядок, лоск и чистоту в своем доме - значит дать новое дыхание и своему городу. Озеленение, ремонт дорог, замена плитки и ремонт подъездов - все это особенно важная задача в Год благоустройства. Этим занимаются сотрудники ЖКХ районов, а в помощь им жители мегаполиса.
Журналисты "Первого информационного" проверят, как идет масштабный процесс, а заодно присоединятся к чистому челленджу.
Начнем с самого технически сложного процесса. Работа с горячим битумом в буквальном смысле кипит во дворах столицы.
На капитальный ремонт полотна особый акцент. Так, к примеру, во Фрунзенском районе план на этот сезон - заменить почти 90 тыс. квадратных метров асфальта.
Наталья Щербаченя, замдиректора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
"Большую часть от плана мы делаем с фрезерованием. Это с полной заменой асфальтобетонного покрытия. Но это в тех дворах, где это покрытие пришло в негодность, повреждение составляет более 60 %. Также параллельно у нас ведутся работы по текущему ремонту пешеходных связей. У нас в районе мы отремонтируем 37 тыс. метров квадратных".
Во дворах столицы обновляют и детское игровое оборудование. Качели, балансиры, карусели и "улетные", но безопасные горки. Такой яркий апгрейд под окнами каждой столичной многоэтажки.
А еще в плане ремонт подъездов в рамках капитального обновления домов.
Ульяна Бурнович, ведущий инженер производственного отдела ЖКХ Партизанского района Минска:
"На этот год у нас запланировано около 242 ремонтов подъезда - это по плану. Замене окон в этом году мы уделяем особое внимание, потому что жилфонд у нас старый, хочется жить в комфортных, приятных условиях. В настоящее время проводятся активные работы по замене окон, запланировано 644 метра квадратных остеклением. Это порядка 60 адресов в Партизанском районе в этом году будет с новыми окнами".
А теперь о челлендже. ЖКХ города предлагает не только навести порядок жителям Минска в парковых зонах в своем районе и собрать мусор после зимы, но и внести свой вклад в благоустройство города.
Евгения Спруть, председатель молодежного совета Минского городского объединения профсоюзов:
"Все команды в такой легкой соревновательной атмосфере, в очень дружной будут помогать нам в благоустройстве нашего города, наводить порядок на территории".
"Привлечь именно молодежь к тому, что тоже нужно участвовать в наведении порядка. Мы все вместе живем в нашем городе, только вместе мы можем сделать его прекрасным", - рассказал Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов.
А также добавить красок и цветочных ароматов на импровизированных клумбах. Лучшую флористическую композицию оценят в специально созданном чат-боте и выберут победителя. Готовит свою оранжерею к лету и минчанка года Вера Прокопчик.
Вера Прокопчик, обладательница звания "Минчанин года - 2022":
"У меня сейчас растут ирисы, гортензия, роз штук около 30 растет. Еще купила 15 роз, 16-е - это флорибунда парковая. Буду все высаживать".
Озеленение Минска - это, пожалуй, самый яркий экологический аккорд масштабного наведения порядка в городе. На природных оазисах мегаполиса ежедневно трудятся работники Зеленстроя. Так, к примеру, кропотливо дополняют саженцами липы, ясеня и клена ландшафт Минской кольцевой.
Всего на зеленых зонах Минска в этом сезоне планируется высадить почти 20 тыс. деревьев и около 150 тыс. кустарников.
Марафон благоустройства 2025 в стране до 30 апреля, но масштабное обновление городских территорий не завершится. Этому посвящен целый год.