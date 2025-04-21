Убрать мусор и осколки стекла. Сотрудники ОСВОДа и спасатели очищают акватории к купальному сезону

Готовность к аквасезону. Сотрудники ОСВОДа Минской области и столичных спасательных станций занимаются очисткой акваторий. Входы в воду в самых популярных местах отдыха должны быть безопасными.

Поэтому водолазы опускаются на глубину до 2 метров, чтобы поднять мусор и осколки стекла после зимы.

Время приводить в порядок акватории. В центральном регионе и на водохранилищах Минска водолазы очищают дно водоемов и готовят безопасные входы в воду. Опускаются по несколько раз в день, чтобы поднять на поверхность все, что может спровоцировать травмирование.

Очистку проводят в популярных местах отдыха и рядом со спасательными станциями. В этих локациях спасатели дают гарантию на безопасный вход в воду. Оснащение во время акваклининга используют такое же, как при спасении человека на глубине: водолазный костюм, грузы и кислородные баллоны.

Опускаются на глубину до двух метров. Поиск опасных предметов часто приходится выполнять на ощупь. Эту зону после очистки ограничат буйками. Работают в паре, водолаза всегда страхует второй спасатель на берегу.

Со дня на день стартует сезон активного купания. Погода способствует. Поэтому спасатели переходят на усиленный режим работы, устанавливают сезонные мобильные спасательные посты на пляжах, начинают профилактическую работу с населением.