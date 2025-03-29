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Участник акции "Дай лесу новае жыццё!": Лес - это наше основное богатство
Акция "Дай лесу новае жыццё!" призвана восстановить участки лесного фонда, в том числе те, которые пострадали от прошлогоднего урагана. Мероприятие не только способствует озеленению территорий, но и объединяет людей.
29 марта трудовой десант высадился в Витебском районе.
Трудовой десант северного региона
В 2025 году во время акции только на севере страны высадят более 10 млн саженцев деревьев. Из них 75 % - это ель. Также появятся насаждения сосны, дуба, ясеня и клена. Под новый лес отвели более двух тысяч гектаров.
Трудовой десант высадился на территории Суражского лесхоза. Специалисты заранее подготовили площадку - при помощи техники очистили почву от порубочных остатков. Главный инструмент сегодня - меч Колесова.
Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:
"Я считаю, что заниматься восстановлением всего - это важно, а леса тем более. Лес - это наше основное богатство. Наши дети увидят полноценные леса, которые будут расти и радовать окружающих".
Ближайшие время за насаждениями будет особо пристальный уход. Через 70 лет ели и сосны достигнут приблизительно такой же высоты, как деревья по соседству. И только через 10 лет после этого будут готовы к вырубке.
Александр Субботин - председатель Витебского облисполкома:
"Уже столько людей сажают лес. Это правильно, это нужно. Всегда совместный труд объединял. Год благоустройства это повод задействовать все наши ресурсы трудовые".
Акция объединила белорусов по всей стране. Главная цель - восстановить участки лесного фонда, которые пострадали от урагана летом 2024 года. Северный регион стихия затронула в меньшей степени. В Витебской области на ветровально-буреломных участках к работе осталось чуть более 30 гектаров, в основном в Оршанском и Толочинском районе.
Александр Измайлович, главный лесничий Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
"Мы создаем смешанные лесные культуры. Они более устойчивые к повреждению ветров, к повреждению болезням и вредителям".
Акция объединит 10 тыс. волонтеров на севере страны
10 тысяч волонтеров присоединяться к акции в Витебской области. Среди тех, кому доверили рабочий инструмент, - блогеры. На чемпионате по колке дров доказали: умеют пилить не только контент. Сегодня для подписчиков мастер-класс по посадке ели и сосны.
Дмитрий Дычек, видеоблогер:
"Мы и снимать приехали, и поработать".
"Я, как педагог, уже 15 лет участвую в мероприятиях по возобновлению леса. Раньше мы все делали под лопату, а сейчас вот специальное устройство для лесопосадок", - поделился Андрей Кулябкин, видеоблогер.
Такие акции по-настоящему объединяют. Белорусы в очередной раз показывают, что все важные задачи намного проще решать вот так - всем вместе.