Горючее в Литве резко подорожало
Автор:Редакция news.by
На Литовских АЗС наблюдается резкий рост цен на горючее. Ежедневная ценовая прибавка составляет десятки евроцентов: на многих заправках литр бензина уже стоит более 2 евро, а дизеля - 2,10.
Бизнес и власти объясняют этот всплеск резким подорожанием нефти (она в последние несколько дней прибавила в цене около 10 %). Выглядит объяснение не особенно убедительно: подорожавшая нефть еще только закуплена, а переработают ее и вовсе непонятно когда. Значит, тарифы на заправках толкает вверх исключительно жадность литовского бизнеса.
Между тем топливный кризис в ЕС продолжает бушевать вовсю: здесь по-прежнему не устают сокращать авиарейсы, а на заправках переписывают каждый день ценники вверх.