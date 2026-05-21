Горючее в Литве резко подорожало

На Литовских АЗС наблюдается резкий рост цен на горючее. Ежедневная ценовая прибавка составляет десятки евроцентов: на многих заправках литр бензина уже стоит более 2 евро, а дизеля - 2,10.

Бизнес и власти объясняют этот всплеск резким подорожанием нефти (она в последние несколько дней прибавила в цене около 10 %). Выглядит объяснение не особенно убедительно: подорожавшая нефть еще только закуплена, а переработают ее и вовсе непонятно когда. Значит, тарифы на заправках толкает вверх исключительно жадность литовского бизнеса.