Торжества в честь явления Жировичской иконы Божией Матери прошли в Свято-Успенском монастыре

Большой и светлый праздник состоялся в Жировичах. Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь отметил важную дату, которая и легла в основу создания обители. 556 лет назад - согласно православному календарю - местным жителям явился святой лик Пресвятой Богородицы.

Самый маленький в мире по своим размерам и величайший по своей помощи людям, образ, нерукотворный и каменный, сегодня находится в алтаре Успенского собора. В этом храме состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Праздник, начавшийся с богослужения, продлился крестным ходом: икону Богоматери Жировичской торжественно пронесли от Успенского к Явленскому храму. На этом историческом месте, где образ явился людям в 1470 году, состоялся молебен с акафистом Пресвятой Богородице. Люди объединились во всеобщей молитве, благодаря Матерь Божию за духовную опеку.