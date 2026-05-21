Гомельский экономический форум примет 13 стран-участниц
Автор:Редакция news.by
21 мая Гомель станет центром деловой активности. Здесь стартует экономический форум, который продлится 2 дня.
Среди главных тем - новые технологии, агропромышленный комплекс, туризм и применение искусственного интеллекта. Особое внимание организаторы уделят сессии "Женщина в бизнесе".
В работе примут участие делегации из 13 стран, представители власти, бизнеса и науки. Среди них Китай, ОАЭ и Япония. Также заявлено об участии нескольких регионов России.
В рамках форума запланировано подписание коммерческих документов и договоров о взаимном сотрудничестве организаций, вузов и субъектов бизнеса.