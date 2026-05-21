У могилевчанина нашли 2 поддельных водительских удостоверения
У жителя Могилева, задержанного за административное правонарушение, сотрудники милиции нашли сразу 2 водительских удостоверения Беларуси, оформленных на его имя. Однако проверка показала: мужчина давно лишен права управления.
Оба документа направили на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. Позже мужчина признался, что заказал документы в России.
Никита Гизовский, эксперт Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ:
"Согласно заключению эксперта, бланки двух водительских удостоверений Республики Беларусь изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Все красочные изображения выполнены способом струйной печати. Часть регламентированных защитных элементов отсутствует. Изображения отдельных защитных средств имитированы".