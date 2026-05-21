Франция наращивает оборонные расходы

Президент Франции Макрон объявил, что казна потратит полтора миллиарда на то, чтобы в стране продавались исключительно такие пластиковые бутылки, в которых крышки соединены с горлышком.

Можно бы рассудить, что богатая страна вправе позволить себе любую блажь, однако во Франции наблюдается перманентный бюджетный дефицит, из-за которого власти продолжают урезать социальные бюджеты.

Вдобавок страна резко увеличивает военные расходы. В течение 5 лет оборонные ассигнования Франции составят 450 млрд евро. Ежегодный военный бюджет страны вырастет к 2030-му до 76 млрд. Закупки беспилотников увеличатся вчетверо, а крылатых ракет "Скальп" - вдвое.