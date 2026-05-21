ЕАЭС и Пакистан могут создать зону свободной торговли
Автор:Редакция news.by
ЕАЭС и Пакистан в перспективе могут создать зону свободной торговли. Для детального изучения этого вопроса будет создана рабочая группа.
Предварительный анализ Евразийской экономической комиссии показывает, что переход на преференциальный торговый режим может создать устойчивые конкурентные преимущества на рынке Пакистана в отношении ряда сельскохозяйственных товаров, продукции металлургии, угольной, целлюлозно-бумажной и химической промышленности.
Также соглашение поможет диверсифицировать товаропотоки стран "союзной пятерки".
Фото БЕЛТА