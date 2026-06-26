26 июня участники IV Международного антифашистского конгресса посетили мемориальный комплекс "Тростенец".

На территории мемориального комплекса "Тростенец" у монумента жертвам лагеря смерти завершилась церемония возложения цветов, которая стала ключевым событием IV Международного антифашистского конгресса.

Участники форума, а это делегаты из десятков стран, почтили память сотен тысяч мирных граждан и военнопленных, уничтоженных нацистами на белорусской земле.

Память о тех событиях сегодня звучит особенно остро. По мнению участников конгресса, мероприятие исключительно важное, потому что неонацизм и неофашизм сегодня поднимают голову по всему миру.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Мы видим печальный пример Украины, где неонацисты захватили власть, и там появляются новые модели национал-социализма, очень похожие на германский, точку в существовании которого положила победа Советского Союза. Однако идеи фашизма выкорчевать окончательно не удалось, сегодня они возрождаются на украинской почве и не только на ней".