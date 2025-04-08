"Участвуют неравнодушные люди". Министр лесного хозяйства Беларуси об акции "Дай лесу новае жыццё!"

К республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" присоединяется все больше неравнодушных людей - трудовые коллективы, представители общественных организаций, молодежь.

В Кобринском районе доброе дело поддержало руководство Брестского облисполкома. Лесоводы региона для акции подготовили свыше 1,3 млн молодых деревьев, выращенных в питомниках лесхозов. В основном это сеянцы сосны, дуба, березы и ольхи. Самые крупные объемы лесопосадок запланированы на территории Пинского, Барановичского и Пружанского лесхозов. Всего же в Беларуси весной планируют провести лесовосстановление на 24 тыс. га.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Массово проходит акция, невзирая на сложные погодные условия. По всем лесхозам собраны заявки от желающих, организаций. Участвуют неравнодушные люди. Едут семьями, с детками. Порядка 50 тыс. человек на сегодня приняли участие. Думаю, если не 100 тыс., то около этого - такое количество будет в целом".

"Брестская область меньше всех пострадала от бурелома летом 2024 года, но наши ребята в большом количестве успешно потрудились в Гомельской области. Брестская область перед собой поставила задачу во время этой весенней акции посадить лес на площади 400 га", - рассказал Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa274fb4-0faa-406e-becb-7d10b7285f55/conversions/187414a3-b33a-47fd-b9e7-8c3f7d0358d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa274fb4-0faa-406e-becb-7d10b7285f55/conversions/187414a3-b33a-47fd-b9e7-8c3f7d0358d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa274fb4-0faa-406e-becb-7d10b7285f55/conversions/187414a3-b33a-47fd-b9e7-8c3f7d0358d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa274fb4-0faa-406e-becb-7d10b7285f55/conversions/187414a3-b33a-47fd-b9e7-8c3f7d0358d9-xl-___webp_1920.webp 1920w