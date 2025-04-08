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"Участвуют неравнодушные люди". Министр лесного хозяйства Беларуси об акции "Дай лесу новае жыццё!"
К республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" присоединяется все больше неравнодушных людей - трудовые коллективы, представители общественных организаций, молодежь.
В Кобринском районе доброе дело поддержало руководство Брестского облисполкома. Лесоводы региона для акции подготовили свыше 1,3 млн молодых деревьев, выращенных в питомниках лесхозов. В основном это сеянцы сосны, дуба, березы и ольхи. Самые крупные объемы лесопосадок запланированы на территории Пинского, Барановичского и Пружанского лесхозов. Всего же в Беларуси весной планируют провести лесовосстановление на 24 тыс. га.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
"Массово проходит акция, невзирая на сложные погодные условия. По всем лесхозам собраны заявки от желающих, организаций. Участвуют неравнодушные люди. Едут семьями, с детками. Порядка 50 тыс. человек на сегодня приняли участие. Думаю, если не 100 тыс., то около этого - такое количество будет в целом".
"Брестская область меньше всех пострадала от бурелома летом 2024 года, но наши ребята в большом количестве успешно потрудились в Гомельской области. Брестская область перед собой поставила задачу во время этой весенней акции посадить лес на площади 400 га", - рассказал Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома.
В Кобрине на одном из домов появился мурал на лесную тематику. Он создан в рамках реализации нового проекта Минлесхоза, цель которого - популяризировать лесные профессии, акцентировать внимание на сохранении разнообразия животного и растительного мира, бережном отношении к природе. Более сотни таких муралов в скором времени появятся в городах Беларуси.