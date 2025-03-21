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Удастся ли сербам выстоять - эксперт о попытках цветной революции в стране
Сегодня в разных точках мира предпринимаются попытки цветных революций. В пример можно привести много стран, в том числе и Сербию. С нее когда-то начиналось, там обкатывали методичку Шарпа - и успешно. И вот опять толпы на улицах. Мнением о том, выстоят ли сербы, поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.
"Я вижу все происходящее как попытку цветной революции, причем, на мой взгляд, в таком неклассическом сценарии. Вместо того чтобы традиционно разделить политические силы на прозападные и пророссийские, представить объект давления в виде какого-то пророссийского кандидата, сейчас идут попытки спровоцировать патриотическую часть сербского общества, играя на каких-то социально-экономических моментах, - пояснил аналитик. - Ну и что еще наиболее явно говорит о попытках цветной революции, это вбросы в момент максимальной мобилизации 15 марта. Были масштабные акции протеста, и в ходе этих акций были подвозы коктейля Молотова, были попытки въезда на автомобиле в толпу, были призывы к радикализации протеста, которые, кстати говоря, не возымели действия".
Анатолий Бояшов уверен, что в Сербии прекрасно понимают те сценарии, которые сейчас готовятся против страны.
"Дело в том, что на Балканах в целом долгое время шли протесты, особенно активно с 2020-2021 года. Они носили отчасти и социально-экономический характер. Это были в том числе и протесты так называемой экологической направленности, по сути, протесты против добычи ресурсов в угоду западным корпорациям. Отчасти это были протесты, связанные с санкционным давлением Запада на Сербию", - напомнил эксперт.
То есть общество было достаточно разогрето, но протесты пошли на спад.
Сербы понимают, что хотят разжечь в их стране.
Югославию когда-то развалили таким путем, напомнил Анатолий Бояшов. По его словам, и бомбардировки Югославии, и стравливания социальных групп по этническому признаку - все это сербы очень хорошо помнят. И именно по этой причине изначальные попытки, согласно первым методичкам, представить действующие сербские власти как уязвимые перед внешним вмешательством не увенчались успехом.
"Сербы понимают, что нельзя давать возможность быть спровоцированными. То есть, на мой взгляд, сербам удастся извлечь уроки, которые были в 90-х годах, 2000-х, и не допустить дестабилизации в стране", - уверен Анатолий Бояшов.