Удастся ли сербам выстоять - эксперт о попытках цветной революции в стране

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf1a6401-8715-440a-b7bb-0ad91b2912f6/fcc55f94-e0eb-4c12-8f07-6a4f2968322f.jpg 2025-03-21T10:25:25.000000Z00

Сегодня в разных точках мира предпринимаются попытки цветных революций. В пример можно привести много стран, в том числе и Сербию. С нее когда-то начиналось, там обкатывали методичку Шарпа - и успешно. И вот опять толпы на улицах. Мнением о том, выстоят ли сербы, поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.



news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/118e1102-3dd7-48a5-93c3-9c3aae606afc/conversions/d384e97c-2d98-4f00-8c9f-2ab0e4df1307-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/118e1102-3dd7-48a5-93c3-9c3aae606afc/conversions/d384e97c-2d98-4f00-8c9f-2ab0e4df1307-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/118e1102-3dd7-48a5-93c3-9c3aae606afc/conversions/d384e97c-2d98-4f00-8c9f-2ab0e4df1307-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/118e1102-3dd7-48a5-93c3-9c3aae606afc/conversions/d384e97c-2d98-4f00-8c9f-2ab0e4df1307-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я вижу все происходящее как попытку цветной революции, причем, на мой взгляд, в таком неклассическом сценарии. Вместо того чтобы традиционно разделить политические силы на прозападные и пророссийские, представить объект давления в виде какого-то пророссийского кандидата, сейчас идут попытки спровоцировать патриотическую часть сербского общества, играя на каких-то социально-экономических моментах, - пояснил аналитик. - Ну и что еще наиболее явно говорит о попытках цветной революции, это вбросы в момент максимальной мобилизации 15 марта. Были масштабные акции протеста, и в ходе этих акций были подвозы коктейля Молотова, были попытки въезда на автомобиле в толпу, были призывы к радикализации протеста, которые, кстати говоря, не возымели действия".

Анатолий Бояшов уверен, что в Сербии прекрасно понимают те сценарии, которые сейчас готовятся против страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e02bf300-87bd-4a2a-903a-de1136ac5bf2/conversions/185c3719-bfe4-46ac-8448-d28df7e5dfbc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e02bf300-87bd-4a2a-903a-de1136ac5bf2/conversions/185c3719-bfe4-46ac-8448-d28df7e5dfbc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e02bf300-87bd-4a2a-903a-de1136ac5bf2/conversions/185c3719-bfe4-46ac-8448-d28df7e5dfbc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e02bf300-87bd-4a2a-903a-de1136ac5bf2/conversions/185c3719-bfe4-46ac-8448-d28df7e5dfbc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Дело в том, что на Балканах в целом долгое время шли протесты, особенно активно с 2020-2021 года. Они носили отчасти и социально-экономический характер. Это были в том числе и протесты так называемой экологической направленности, по сути, протесты против добычи ресурсов в угоду западным корпорациям. Отчасти это были протесты, связанные с санкционным давлением Запада на Сербию", - напомнил эксперт.

То есть общество было достаточно разогрето, но протесты пошли на спад.

Сербы понимают, что хотят разжечь в их стране.

Югославию когда-то развалили таким путем, напомнил Анатолий Бояшов. По его словам, и бомбардировки Югославии, и стравливания социальных групп по этническому признаку - все это сербы очень хорошо помнят. И именно по этой причине изначальные попытки, согласно первым методичкам, представить действующие сербские власти как уязвимые перед внешним вмешательством не увенчались успехом.