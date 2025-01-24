"Угроза есть". Шмидт оценил вероятность задержания Туска

В Польше возбудили дело против премьер-министра Дональда Туска, обвинив его в госперевороте.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал такое решение главы Конституционного суда республики. По его словам, речь идет о "грубых нарушениях Конституции".

В начале года в польской прокуратуре возник конфликт: Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора, несмотря на приказ о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. После конкурса на замещение должности Туск назначил на нее Дариуша Корнелюка.

Дуда считает, что пост национального прокурора все еще занимает Барский, поскольку премьер-министр не отправил его в отставку. Для этого Туск должен заручиться согласием главы государства, чего не произошло.

Как будет развиваться ситуация с учетом того, что на 18 мая в Польше назначены президентские выборы? Есть ли вероятность снятия с должности Туска либо вообще его задержания?

Своим мнением на этот счет в студии "Первого информационного" поделился польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт.

Он заявил, что вероятность задержания Туска существует, т. к. заявление о возбуждении дела против него принял прокурор Островский, который в настоящее время занимает должность заместителя генпрокурора. "Это очень высокая должность. И расследование уже идет", - сказал Шмидт.