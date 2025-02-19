3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
"Улучшим экоситуацию в Минске". МТЗ установит в литейном цехе индукционные печные комплексы
В литейном цехе №1 Минского тракторного завода (МТЗ) в этом году планируется начать установку современных индукционных печных комплексов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Три современных индукционных печных комплекса китайского производства установим на плавильном участке цеха. Они заменят устаревшие печи шахтного типа - вагранки. Новое оборудование позволит получить более качественный металл, его использование улучшит экологическую ситуацию в столице. До конца года установим также новую автоматическую линию на формовочном участке", - прокомментировал начальник ЛЦ-1 Григорий Хомич.
Было отмечено, что в цехе активно модернизируют и крановое хозяйство. Так, на плавильном участке в феврале введены в эксплуатацию два новых мостовых крана производства Слуцкого кранового завода.
Еще один, магнитно-грейферный, установлен на шихтовом дворе. До конца года в подразделении заменят два крана на термообрубном участке и один - на шихтовом дворе.