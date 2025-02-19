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"Улучшим экоситуацию в Минске". МТЗ установит в литейном цехе индукционные печные комплексы

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Фото: pixabay

В литейном цехе №1 Минского тракторного завода (МТЗ) в этом году планируется начать установку современных индукционных печных комплексов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Три современных индукционных печных комплекса китайского производства установим на плавильном участке цеха. Они заменят устаревшие печи шахтного типа - вагранки. Новое оборудование позволит получить более качественный металл, его использование улучшит экологическую ситуацию в столице. До конца года установим также новую автоматическую линию на формовочном участке", - прокомментировал начальник ЛЦ-1 Григорий Хомич.

Было отмечено, что в цехе активно модернизируют и крановое хозяйство. Так, на плавильном участке в феврале введены в эксплуатацию два новых мостовых крана производства Слуцкого кранового завода.

Еще один, магнитно-грейферный, установлен на шихтовом дворе. До конца года в подразделении заменят два крана на термообрубном участке и один - на шихтовом дворе.

печиэкологияМТЗ