"Улучшим экоситуацию в Минске". МТЗ установит в литейном цехе индукционные печные комплексы

"Три современных индукционных печных комплекса китайского производства установим на плавильном участке цеха. Они заменят устаревшие печи шахтного типа - вагранки. Новое оборудование позволит получить более качественный металл, его использование улучшит экологическую ситуацию в столице. До конца года установим также новую автоматическую линию на формовочном участке", - прокомментировал начальник ЛЦ-1 Григорий Хомич.

Было отмечено, что в цехе активно модернизируют и крановое хозяйство. Так, на плавильном участке в феврале введены в эксплуатацию два новых мостовых крана производства Слуцкого кранового завода.



Еще один, магнитно-грейферный, установлен на шихтовом дворе. До конца года в подразделении заменят два крана на термообрубном участке и один - на шихтовом дворе.