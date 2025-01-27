Умер актер и бизнесмен Игорь Янковский

В Ассоциации коммуникационных агентств России подтвердили информацию о смерти одного из основателей организации Игоря Янковского.

"Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине на 74-м году жизни Игоря Ростиславовича Янковского, одного из создателей Ассоциации, ее Президента в 2004 - 2006 годах, академика Российской академии рекламы", - говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что Янковский был человеком талантливым и разноплановым, с 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы, весной 1993 года участвовал в первом организационном собрании учредителей АКАР, внес большой личный вклад в ее становление.

"Его харизма, авторитет, коммуникабельность, профессионализм способствовали консолидации участников рынка рекламы, росту рядов ассоциации, масштабности задач и ясности целей", - добавили в ассоциации.

Игорь Янковский - сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Родился 29 апреля 1951 года. В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.

Янковский снялся более чем в двух десятках фильмов, включая "Приключения принца Флоризеля", "Голубка", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар" и другие. С 1992 года пришел в рекламный бизнес.