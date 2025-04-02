Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик

Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни, сообщает РИА-Новости.

"Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", — рассказал он.

Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.