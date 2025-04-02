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Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик
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Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни, сообщает РИА-Новости.
"Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", — рассказал он.
Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.
За яркую творческую жизнь он сыграл в нескольких десятках кинокартин. Среди известных фильмов с его участием: "Три мушкетера", "Человек за бортом", "Параграф 224", "Понтий Пилат", сериалы "Профессор", "Мария Терезия" и другие.