Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

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Ушел из жизни бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. О смерти музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена, передает "Стархит". Левкину было 57 лет. Причина кончины артиста пока не называется, пишет Lenta.ru.

В начале 2000-х певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.