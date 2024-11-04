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Умер бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин
Ушел из жизни бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин. О смерти музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена, передает "Стархит". Левкину было 57 лет. Причина кончины артиста пока не называется, пишет Lenta.ru.
В начале 2000-х певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.
По данным Telegram-канала Shot, в октябре этого года Левкин появился на премьере фильма в темных очках, которые отказался снимать. Тогда он заявил, что носит аксессуар из-за перенесенной операции.
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