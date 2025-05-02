3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Умер Святослав Медведев - ведущий российский исследователь мозга, сын Натальи Бехтеревой
Академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, многие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев скончался в пятницу, сообщила академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская. Об этом пишет РИА Новости.
"Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый - Святослав Всеволодович Медведев. Светлая память!" - сказала агентству Черниговская.
Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН.
Ученый также возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи.