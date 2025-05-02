Умер Святослав Медведев - ведущий российский исследователь мозга, сын Натальи Бехтеревой

Академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, многие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев скончался в пятницу, сообщила академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская. Об этом пишет РИА Новости.

"Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый - Святослав Всеволодович Медведев. Светлая память!" - сказала агентству Черниговская.

Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН.