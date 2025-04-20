Университеты Беларуси откроют свои двери для абитуриентов и их родителей 26 апреля

Единый день открытых дверей в университетах Беларуси пройдет 26 апреля. Такая информация размещена на Национальном образовательном интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

К встрече с абитуриентами и их родителями готовы не только педагоги и студенты, но и заказчики кадров, поэтому на мероприятии можно будет познакомиться с будущим работодателем. В каждом учреждении высшего образования подготовлена уникальная программа с экскурсиями, мастер-классами и множеством интерактива. Так что каждый абитуриент сможет проявить себя еще до поступления. Наибольший интерес ожидается в учреждениях образования инженерной, педагогической, аграрной и медицинской направленности.

Кроме того, за консультацией по вопросам вступительной кампании всегда можно обратиться на горячие линии, которые работают в вузах и Министерстве образования.

Единый день открытых дверей в университетах в этом году проводится уже второй раз. В марте он собрал более 30 тыс. посетителей и 800 организаций-заказчиков кадров.