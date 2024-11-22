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Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю

Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю

Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю в праве общей собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Нотариусы принимают заявления граждан для передачи другим гражданам, в том числе заявления о намерении продать свою долю в праве общей собственности.

Ранее весьма часто продавец доли сталкивался с тем, что сособственники имущества уклонялись от получения извещения, тем самым препятствовали продаже этого имущества. Они не покупали отчуждаемое имущество, но при этом и не отказывались в установленном законодательством порядке от его приобретения. В результате этого лицу, отчуждающему имущество, приходилось обращаться в суд за защитой своих прав.

С 19 ноября 2024 года отказ участников долевой собственности от получения письменного извещения продавца о намерении продать свою долю, равно как и неявка их за получением такого извещения, зафиксированные в установленном порядке, считаются надлежащим извещением этих участников долевой собственности.

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