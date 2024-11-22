Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю в праве общей собственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Нотариусы принимают заявления граждан для передачи другим гражданам, в том числе заявления о намерении продать свою долю в праве общей собственности.

Ранее весьма часто продавец доли сталкивался с тем, что сособственники имущества уклонялись от получения извещения, тем самым препятствовали продаже этого имущества. Они не покупали отчуждаемое имущество, но при этом и не отказывались в установленном законодательством порядке от его приобретения. В результате этого лицу, отчуждающему имущество, приходилось обращаться в суд за защитой своих прав.