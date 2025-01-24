Уровень политической грамотности молодежи проверили на образовательном турнире "Выбор.by"

Уровень политической грамотности белорусской молодежи растет. И это не пустые слова. Впервые масштабно в Минске состоялся образовательный турнир "Выбор.by".

Проведение образовательного турнира инициировал молодежный избирательный клуб "Выбор" Академии управления при поддержке Молодежного совета при ЦИК. Главная цель образовательной игры - повышение уровня политической грамотности молодежи. Сегодня в игре были 6 команд представителей СМИ.