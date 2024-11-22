Утренний рейс "Белавиа" в Санкт-Петербург вернулся в Минск. Что случилось?

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Утренний рейс "Белавиа" в Санкт-Петербург из-за погодных условий вернулся в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолет Embraer E-195 вылетел из Национального аэропорта Минск 12 января в 8:17 и должен был совершить посадку в российском аэропорту Пулково. На борту воздушного судна находился 101 пассажир.

"Рейс вернулся в базовый аэропорт по метеоусловиям Санкт-Петербурга, - прокомментировал заместитель генерального директора "Белавиа" Валерий Билодид. - Точное время вылета будет определено после открытия аэропорта Пулково. Мы следим за ситуацией и приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства".