3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Утренний рейс "Белавиа" в Санкт-Петербург вернулся в Минск. Что случилось?
Утренний рейс "Белавиа" в Санкт-Петербург из-за погодных условий вернулся в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Самолет Embraer E-195 вылетел из Национального аэропорта Минск 12 января в 8:17 и должен был совершить посадку в российском аэропорту Пулково. На борту воздушного судна находился 101 пассажир.
"Рейс вернулся в базовый аэропорт по метеоусловиям Санкт-Петербурга, - прокомментировал заместитель генерального директора "Белавиа" Валерий Билодид. - Точное время вылета будет определено после открытия аэропорта Пулково. Мы следим за ситуацией и приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства".
Прием и отправка воздушных судов в аэропорту Пулково были приостановлены до очистки взлетно-посадочных полос от снега. Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий.
Президент
Все
Жить ради детей. Разговор о будущем и рождественские подарки Президента - в рубрике "Время Первого"
Артезианская вода для Минска, вручение премий и спецпремий - 12 января в проекте "Время Первого"
Александр Лукашенко одобрил проект изменений в Договор о ЕАЭС
Лукашенко: Самое большое полезное ископаемое в Беларуси - чистая вода
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси готовят новый законопроект о независимой оценке и сертификации квалификаций
Кого коснулись изменения в законах по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей
Утренний рейс "Белавиа" в Санкт-Петербург вернулся в Минск. Что случилось?
Крещение Господне празднуют христиане римско-католического вероисповедания
В мире
Все
Опасный трюк: Каскадер прошел по канату между Эмиратскими башнями в Дубае
Евросоюз боится отмены Трампом введенных ранее санкций против России
Оливер Стоун: Вы знали, что Зеленский даже не говорил на украинском
Американский спецпрокурор, который вел расследование против Трампа, неожиданно ушел в отставку
Регионы
Все
Происшествия
Все