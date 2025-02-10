Узнали, чем удивит посетителей обновленный парк Горького в Минске

Центральный детский парк имени Горького в белорусской столице начнет сезон 1 мая после реконструкции.

Посетителей встретят новые аттракционы и зоны отдыха. Ключевые изменения коснутся торговых павильонов: их оформят в единой архитектурной стилистике - с деревянными рейками. Специалисты вдохновились стилем, в котором детский парк был оформлен в 30-е годы прошлого века.

"Реконструкция нужна была, чтобы идти в ногу со временем", - отметил начальник Центрального детского парка имени М. Горького Глеб Кузнецов. И добавил, что в парке появятся 4 мини-кафе, 23 торговых павильона.

Также он рассказал, что на сегодня произведена укладка канализации. На 50 % выполнены работы по перекладке сетей, электроснабжения и камер видеонаблюдения.