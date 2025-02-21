Узнали, когда в школах Беларуси прозвенят последние звонки

Учебные занятия у большинства школьников завершатся 31 мая, у учащихся 9-х (10-х классов, в которых обучались учащиеся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) и 11-х (12-х) классов - 23 мая. Окончанием учебного года, согласно документу, станет 31 августа.

Отмечено, что выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании должны проводиться на базе школ. В отдельных случаях выпускной вечер может состояться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры. Время начала выпускного вечера, его продолжительность, а также место проведения определяются решением руководителя учреждения с участием родительского комитета.