Узнали, в каких конкурсах к 80-летию Победы может принять участие молодежь

Молодежь создаст туристические карты, маршруты которых проведут дорогами воинской славы. Масштабный проект посвящен 80-летию Великой Победы и позволит не только привлечь внимание к героическому прошлому, но и раскрыть таланты юных патриотов.

Участникам от 10 до 18 лет со всей страны предложат пройти через творческие и исследовательские конкурсы. Например, собрать истории населенных пунктов, которые не пощадила война, или увековечить память о героях войны с помощью создания информационных, интерактивных справочников и каталогов.

Элла Новикова, замдиректора Республиканского центра экологии и краеведения:

"Конкурс "Дорогами воинской славы" - здесь речь идет о посещении памятных объектов и их благоустройства, чтобы потом разработать экскурсионные маршруты и туристические походы выходного дня с их презентацией, и каждый житель страны сможет посетить данный маршрут".

В 2025 году также продолжится Всебелорусская молодежная экспедиция "Маршрутами памяти. Маршрутами единства".