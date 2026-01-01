В 2000-е в Минске зарождалась и развивалась национальная телеиндустрия - Перцов

первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d9336d-c747-4fda-856d-9a856d66abca/conversions/d24bfd74-643f-427a-a0dd-41a8834b06e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d9336d-c747-4fda-856d-9a856d66abca/conversions/d24bfd74-643f-427a-a0dd-41a8834b06e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d9336d-c747-4fda-856d-9a856d66abca/conversions/d24bfd74-643f-427a-a0dd-41a8834b06e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37d9336d-c747-4fda-856d-9a856d66abca/conversions/d24bfd74-643f-427a-a0dd-41a8834b06e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале нулевых в Минске зарождалась и крепла национальная телеиндустрия. Это было интересное время новых возможностей, когда осваивались новые телевизионные форматы. Об этом в телефильме "Люди из телевизора" рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

Фильм Первого информационного к 70-летию Белорусского телевидения 01.01.2026 20:10

В конце 1990-х - начале 2000-х он был главным редактором радио "Витебск", а также ведущим линейных эфиров и авторских программ. "В Минск я переезжать отказывался категорически, - признался Владимир Перцов. - Даже в кабинете председателя Белтелерадиокомпании Григория Киселя сказал, что не поеду. Поэтому у меня были такие "наезды" в столицу под несколько съемок. Два сезона мы снимали проект ток-шоу "Будни". Программа была часовая по эфиру, это 52 минуты готового эфирного времени, а исходник снимали 2-2,5 часа. И когда в день выходило не две, а три записи, к концу третьей программы уже не то что говорить, запоминать текст, а просто на ногах стоять было тяжело".

Владимир Перцов первые шаги на ТВ делал как репортер на "Славянском базаре", снимал дневники.

"Тогда еще была VHS-камера, что тоже было очень модным и технологичным. Конечно, по качеству совсем не то, что сейчас, но мы записывали интервью с различными звездами", - поделился он воспоминанием.

В начале нулевых даже был ведущим фестиваля и еще несколько лет "будил" страну, говоря жителям Беларуси: "Доброе утро!"

Владимир Перцов:

"Работа в "Добрай раніцы, Беларусь!" была гораздо тяжелее из-за специфики участия в этой программе, ранних подъемов, совершенно разбитого рабочего дня. Но в Минске зарождалось и развивалось уже то, что сегодня мы называем национальной телеиндустрией. Это было время новых возможностей и свежих идей, когда открывались новые телевизионные форматы, когда мы вообще не знали, как к ним подступиться. Мы это видели по каким-то соседним странам, по форматам, которые отрабатывали российские коллеги, польское, европейское, американское телевидение. Кто-то привозил записи на кассетах, у кого-то были спутниковые тарелки. И мы пытались создать что-то подобное".

В телевизионной журналисте в то время, чтобы подготовить программу, нужно было сдать "микрофонную папку".

"Микрофонную папку" - будь то выпуск новостей, цикловая программа или разовая передача - нужно было набрать в машбюро на печатной машинке при помощи машинисток. Там в одной комнате работали по 6-8 машинисток. Соответствующий гул стоял не только от печатных машинок, но и от журналистов, которые надиктовывали свои рукописные тексты, чтобы потом их положить в "микрофонную папку". Разрешалось только две помарки, поэтому нужно было проговаривать каждое слово машинистке, которая в основном была "не в теме". Она до этого набирала текст про сельское хозяйство, потом про музыку, про культуру или промышленность. Нужно было все надиктовать без каких-либо помарок. Потом отнести главному редактору или заместителю председателя, который курировал политическое направление. Только после их подписи программа выходила в эфир", - рассказал Владимир Перцов о реалиях работы в те годы.