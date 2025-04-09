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В 2024 году Беларусь посетили почти 370 тыс. организованных туристов
Развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов и трансформация туристического рынка позволяют увеличивать турпоток и укреплять позиции нашей страны на международной арене. Только в 2024 году Беларусь посетили почти 370 тыс. гостей. Речь идет о туристах, которые выбирали организованные туры для знакомства с белорусскими достопримечательностями и культурой. Такие данные приводит Белстат.
Лидерами по числу посещений стали россияне - их оказалось более 355 тыс. человек. На втором месте - латвийцы. А замыкают тройку - гости из Турции.
Также в 2024 году в нашу страну приезжали экскурсионные группы из Китая, Литвы, Эстонии, Германии, Казахстана и Азербайджана. В среднем туристы проводят в Беларуси около 4 дней.
Стимулирует поток туристов в Беларусь из разных стран, в том числе Европы, безвизовый режим. Он действует до конца 2025 года для граждан 38 европейских государств.