В 2024 году Беларусь посетили почти 370 тыс. организованных туристов

Развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов и трансформация туристического рынка позволяют увеличивать турпоток и укреплять позиции нашей страны на международной арене. Только в 2024 году Беларусь посетили почти 370 тыс. гостей. Речь идет о туристах, которые выбирали организованные туры для знакомства с белорусскими достопримечательностями и культурой. Такие данные приводит Белстат.

Лидерами по числу посещений стали россияне - их оказалось более 355 тыс. человек. На втором месте - латвийцы. А замыкают тройку - гости из Турции.

Также в 2024 году в нашу страну приезжали экскурсионные группы из Китая, Литвы, Эстонии, Германии, Казахстана и Азербайджана. В среднем туристы проводят в Беларуси около 4 дней.