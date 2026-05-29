В 2026 году более 62 тыс. человек сдают ЦТ и ЦЭ по русскому языку, свыше 12 тыс. - по белорусскому

ЦЭ и ЦТ по государственным языкам пройдут 29 мая в Беларуси, белорусский напишут более 12 тыс. человек, русский - свыше 62 тыс. абитуриентов. Старт ровно в 11:00.

По всей стране работают 144 пункта ЦЭ и ЦТ, в Минске их - 12. Так, в БГУИР в 2026 году задействовано 3 учебных корпуса, 25 аудиторий. Туда планируют прийти 1877 школьников и абитуриентов. В оргкомиссии университета работает более 100 человек. Они подключаются на разных этапах при организации централизованного экзамена и централизованного тестирования.

Централизованный экзамен по русскому языку - один из самых востребованных: в 2026 году его будут сдавать 48 600 человек. Тест на знание родного языка напишут 10 400 школьников. ЦТ по белорусскому языку сдают 2 тыс. абитуриентов, по русскому - более 14 тыс.

Централизованное тестирование сдают только выпускники прошлых лет и выпускники колледжей.

Василий Бондарик, заместитель председателя Организационной комиссии по проведению ЦТ в БГУИР:

"Централизованный экзамен - это школьный выпускной экзамен. Оценка на централизованном экзамене будет влиять на оценку в аттестате. А централизованное тестирование - это этап вступительной кампании. Сертификаты, полученные на ЦТ, можно сдать потом в приемную комиссию при подаче документов".

Василий Бондарик, заместитель председателя Организационной комиссии по проведению ЦТ в БГУИР