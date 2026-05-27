В 2026 году в оздоровительных лагерях Минской области отдохнут почти 65 тыс. детей

Оздоровительные центры Минской области готовятся принимать первых отдыхающих. К началу сезона в лагерях провели косметический ремонт, обновили оборудование и инвентарь, благоустроили территорию вокруг и спортивные площадки - все, чтобы школьники во время отдыха получили незабываемые впечатления.

В 2026 году отдыхающих примут более тысячи лагерей, в том числе и профильной направленности - медицинской, инженерной и аграрной. Так, в "Зубренке" Минского автомобильного завода до этого сезона обновили инфраструктуру и ждут заезд первой смены.

"В корпусе у нас будут проживать дети 10-12 лет. Сейчас мы занимаемся подготовкой комнат к расселению детей: застилаем постели, раскладываем полотенца, следим за уютом, чтобы было чисто и аккуратно в комнатах", - поделилась технический сотрудник оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автомобильного завода.

Елена Ракова, директор оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автомобильного завода:

"Наша территория составляет 14,5 га, большая инфраструктура. К этому сезону у нас появилось большое футбольное поле со специальным искусственным покрытием, с мягкими беговыми дорожками. На 1-ую смену у нас запланирован заезд 410 детей, которые будут проживать в корпусах, и 30 человек будут проживать в палатках".

В Смолевичском районе лагерь "Зубренок" примет почти 2 тыс. человек за сезон. Для детей программа насыщенная: экскурсии, спортивные эстафеты, творческие мастер-классы. Так, на военно-патриотических занятиях школьники освоят навыки строевой и медицинской подготовки. Также будут функционировать лагеря труда и отдыха.

Ирина Евсеева, начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Для обеспечения полноценного летнего отдыха и оздоровления детей в условиях загородного пребывания будут функционировать 24 стационарных загородных лагерей с круглосуточным пребыванием в 4-5 смен продолжительностью не менее 15 дней. В каждом районе области будет организована работа военно-патриотических лагерей с привлечением сотрудников силовых ведомств: РУВД, РОЧС, воинских частей".