В 2027 году планируется проведение Дней культуры Вьетнама в Беларуси

В Беларуси в 2027 году в связи с празднованием 35-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом планируют провести Дни культуры Вьетнама. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Проведение Дней культуры предусматривается программой сотрудничества, которую заключило Министерство культуры Беларуси с Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама на 2026-2028 годы.

Ответные Дни культуры Беларуси во Вьетнаме предлагается провести в 2028 году.

Кроме того, предусматривается обмен информацией об объектах культурного и природного наследия, создание условий для налаживания прямого сотрудничества между учреждениями и организациями культуры.

В министерстве подчеркнули, что программой сотрудничества предусматривается охват всех сфер культурного взаимодействия: исполнительского, изобразительного, народного, циркового творчества, обмен художественными коллективами и делегациями для участия в международных фестивалях, семинарах, конференциях, форумах по вопросам культуры и искусств, проводимых в обеих странах.