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В Беларуси 22 марта пройдет единый день открытых дверей в рамках шестого школьного дня
В Беларуси 22 марта пройдет единый день открытых дверей. Об этом сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Анна Рысевец, пишет БЕЛТА.
Она отметила, что единый день открытых дверей пройдет по всей стране в рамках шестого школьного дня. "Например, учреждения среднего специального образования организуют в этот день работу мастер-классов, проведут экскурсии, встречи с школьниками и их родителями для того, чтобы познакомить ребят с наиболее востребованными сегодня специальностями, по которым ведется подготовка в этих учреждениях образования", - отметила Анна Рысевец.
Начальник подчеркнула, что на таких встречах можно не только продумать обучение, но и сформировать дальнейшую профессиональную перспективу в части трудоустройства. "Сейчас такие встречи проходят с участием представителей заказчиков кадров. Кроме того, с учетом поручений по подготовке кадров с учетом запросов экономики страны, у нас на период каникул четко сформирован график посещения организованными группами будущих выпускников предприятий - заказчиков кадров", - поделилась она.
Для минских школьников город в целях профориентации предусмотрел экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия столицы, такие как Минский завод колесных тягачей и Минский тракторный завод. "Они принимают организованные группы от малышей до взрослых ребят. Чтобы эту работу скоординировать, у нас заранее формируются группы", - рассказала Анна Рысевец.
Она добавила, что также на каникулах пройдет цикл мероприятий с правоохранительными и надзорными органами. "Эти мероприятия важны в тот период, когда у наших учащихся много свободного времени, чтобы еще раз напомнить об обязанности каждого молодого человека соблюдать законодательство и об ответственном поведении в любых ситуациях", - отметила она.