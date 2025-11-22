Будапешт готов платить 1 млн евро в день, но не пустит нелегальных мигрантов

"Это лучше, чем жить в страхе". Будапешт готов платить 1 миллион евро в день, но не пустит нелегальных мигрантов. Виктор Орбан четко обозначил позицию Венгрии, подчеркнув, что такое решение обусловлено сохранением безопасности граждан. Премьер-министр также пригласил туристов посетить Венгрию на Рождество, чтобы увидеть Европу "такой, какой она должна быть".



Напомним, ранее стало известно, что Венгрия, Словакия, Чехия и Польша намерены оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Европейского союза.