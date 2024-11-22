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В Беларуси готовят новый законопроект о независимой оценке и сертификации квалификаций

В Беларуси готовится новый законопроект, который позволит людям с нужными компетенциями, но без профильного образования более уверенно чувствовать себя на рынке труда.

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Система независимой оценки даст возможность работникам подтвердить свои умения и знания, полученные вне системы образования, и получить сертификат, который предоставляет право на трудоустройство.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это является для многих одной из важнейших тем, так как она решает большую проблему - дефицит кадров. Нужно поднимать вопрос качественной составляющей трудовых ресурсов".

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По результатам экзамена будет выдаваться сертификат о подтверждении квалификации. Если соискатель не смог успешно пройти испытание, ему выдается заключение, в котором будут содержаться рекомендации по дальнейшему обучению для получения нужной квалификации. В случае несогласия с результатами независимой оценки и сертификации соискатель имеет право обжаловать их в апелляционной комиссии.

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