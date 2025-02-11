В Беларуси изображение "Мертвая голова" признали экстремистским

При надзоре за исполнением законодательства о недопущении реабилитации нацизма прокуратура Гомельской области проанализировала поступившие данные о реализации через маркетплейсы товаров с графическим изображением, пропагандирующим идеи нацизма и национализма. Оперативно были приняты меры реагирования.