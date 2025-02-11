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В Беларуси изображение "Мертвая голова" признали экстремистским

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Фото: sb.by

По заявлению прокурора Гомельской области изображение "Мертвая голова" признано судом экстремистским материалом, сообщает БЕЛТА.

При надзоре за исполнением законодательства о недопущении реабилитации нацизма прокуратура Гомельской области проанализировала поступившие данные о реализации через маркетплейсы товаров с графическим изображением, пропагандирующим идеи нацизма и национализма. Оперативно были приняты меры реагирования.

В результате по заявлению прокурора Гомельской области суд Центрального района Гомеля признал эту информационную продукцию - изображение нижней части черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью Never lose your smile - экстремистским материалом.

Решение суда вступило в законную силу. Мининформом включена данная информационная продукция в республиканский список экстремистских материалов.

Генпрокуратура Беларуси