3.46 RUB
3.38 USD
3.49 EUR
В Беларуси изображение "Мертвая голова" признали экстремистским
По заявлению прокурора Гомельской области изображение "Мертвая голова" признано судом экстремистским материалом, сообщает БЕЛТА.
При надзоре за исполнением законодательства о недопущении реабилитации нацизма прокуратура Гомельской области проанализировала поступившие данные о реализации через маркетплейсы товаров с графическим изображением, пропагандирующим идеи нацизма и национализма. Оперативно были приняты меры реагирования.
В результате по заявлению прокурора Гомельской области суд Центрального района Гомеля признал эту информационную продукцию - изображение нижней части черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью Never lose your smile - экстремистским материалом.
Решение суда вступило в законную силу. Мининформом включена данная информационная продукция в республиканский список экстремистских материалов.