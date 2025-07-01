В Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Фото МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bee0431-13b0-41a5-b1c6-5108423d73f1/conversions/3c34eb53-2f5e-4958-8198-80a7a485a938-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bee0431-13b0-41a5-b1c6-5108423d73f1/conversions/3c34eb53-2f5e-4958-8198-80a7a485a938-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bee0431-13b0-41a5-b1c6-5108423d73f1/conversions/3c34eb53-2f5e-4958-8198-80a7a485a938-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bee0431-13b0-41a5-b1c6-5108423d73f1/conversions/3c34eb53-2f5e-4958-8198-80a7a485a938-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото МЧС

Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 23 м/с зафиксированы 100 случаев падения деревьев в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в Минске. Упавшими деревьями повреждены семь автомобилей в Витебской, Минской областях и в Минске. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Могилевской области была повреждена кровля магазина в Чаусах, а также кровля трех зданий на территории двух учреждений образования в Мстиславле. Ведутся восстановительные работы.

По информации Белорусской железной дороги, в результате падения дерева на железнодорожные пути задержка в движении дизель-поезда в Витебской области составила 46 минут.