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В Беларуси ликвидируют последствия непогоды
Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 23 м/с зафиксированы 100 случаев падения деревьев в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в Минске. Упавшими деревьями повреждены семь автомобилей в Витебской, Минской областях и в Минске. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
В Могилевской области была повреждена кровля магазина в Чаусах, а также кровля трех зданий на территории двух учреждений образования в Мстиславле. Ведутся восстановительные работы.
По информации Белорусской железной дороги, в результате падения дерева на железнодорожные пути задержка в движении дизель-поезда в Витебской области составила 46 минут.
По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение в 670 населенных пунктах (Витебская область - 425, Гомельская - 78, Гродненская - 35, Минская - 101, Могилевская - 31), 43 сельскохозяйственных зданиях и на 1562 трансформаторных подстанциях. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6:00 1 июля без электроснабжения остается один населенный пункт и семь трансформаторных подстанций в Могилевской области.