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В Беларуси начали проверять и ремонтировать детские игровые площадки
Масштабный марафон заботы и безопасности проходит по всей Беларуси. В ближайшие две недели специалисты проверят детские игровые и спортивные площадки. Особое внимание уделят исправности оборудования, обновлению покрытий, покраске и ремонту.
Новая территория для счастливого детства появилась в Минске - настоящий сказочный городок для активных игр.
Андрей Басак, зампредседателя РОО "Белая Русь":
"Суть акции "ЖКХ и "Белая Русь" - вместе", во-первых, заключается в самом названии. Самое главное здесь - объединить ресурсный потенциал жилищно-коммунального хозяйства и человеческий потенциал общественного объединения "Белая Русь". Мы на первоначальном этапе особое внимание уделяем ремонту и установке детских площадок. Самое главное, чтобы на детских площадках звучал детский смех".
Ирина Трусевич, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
"Там, где надо, покрасим, где надо - восстановим покрытие и проделаем другие нужные работы. Будем следить за такими мероприятиями по всей республике. И Министерство ЖКХ просит присоединиться другие общественные организации к нашей прекрасной инициативе".
Более 200 мероприятий по всей стране пройдут в течение всего летнего сезона. Благоустройство запланировано в парках и скверах, вдоль дорог и в зонах отдыха. Установят спортивные площадки и оборудование для активного отдыха.