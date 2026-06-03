В Беларуси начали проверять и ремонтировать детские игровые площадки

Масштабный марафон заботы и безопасности проходит по всей Беларуси. В ближайшие две недели специалисты проверят детские игровые и спортивные площадки. Особое внимание уделят исправности оборудования, обновлению покрытий, покраске и ремонту.

Новая территория для счастливого детства появилась в Минске - настоящий сказочный городок для активных игр.

Андрей Басак, зампредседателя РОО "Белая Русь":

"Суть акции "ЖКХ и "Белая Русь" - вместе", во-первых, заключается в самом названии. Самое главное здесь - объединить ресурсный потенциал жилищно-коммунального хозяйства и человеческий потенциал общественного объединения "Белая Русь". Мы на первоначальном этапе особое внимание уделяем ремонту и установке детских площадок. Самое главное, чтобы на детских площадках звучал детский смех".

Ирина Трусевич, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Там, где надо, покрасим, где надо - восстановим покрытие и проделаем другие нужные работы. Будем следить за такими мероприятиями по всей республике. И Министерство ЖКХ просит присоединиться другие общественные организации к нашей прекрасной инициативе".