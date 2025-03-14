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В Беларуси начались судебные прения по делу карателя Семена Серафимовича

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Судебное следствие по делу карателя Семена Серафимовича закончено, в Верховном Суде Беларуси начались судебные прения, сообщает БЕЛТА.

Серафимович обвиняется в том, что он, являясь гражданином СССР, в период оккупации Беларуси немецкими войсками перешел на сторону врага и добровольно возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции.

Совместно с иными пособниками нацистских преступников, выполняя приказы командования формирования СС и немецкой полиции, совершил на территории современного Кореличского района ряд карательных операций против мирного населения, граждан еврейской национальности, лиц, оказывавших содействие советским партизанам.

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