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В Беларуси налажено производство новых медпрепаратов
Фармацевтическая отрасль в Беларуси - в числе стратегических. За последние годы страна не только укрепила внутренний рынок лекарств, но и усилила свои позиции на внешних площадках. Налажены поставки в Саудовскую Аравию, Катар, Гану, Россию и другие страны.
Юрий Походня, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром":
"Беларусь является достаточно развитой страной в плане экспорта. Предприятия экспортируют широкий круг препаратов различных нозологических групп. Нужно отметить, что порядка 80 % инъекционных препаратов наших заводов поставляется на экспорт. Примерно в денежном выражении это 1,5 млрд долларов в год. Ежегодно экспортные позиции растут, мы обеспечиваем экспортные поставки как в ближнее зарубежье, так и ближневосточные страны".
Только за последние 5 лет в стране разработано и освоено несколько сотен новых лекарственных препаратов, которые закрывают ключевые потребности системы здравоохранения.