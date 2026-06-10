В Беларуси налажено производство новых медпрепаратов

Фармацевтическая отрасль в Беларуси - в числе стратегических. За последние годы страна не только укрепила внутренний рынок лекарств, но и усилила свои позиции на внешних площадках. Налажены поставки в Саудовскую Аравию, Катар, Гану, Россию и другие страны.

Юрий Походня, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром":

"Беларусь является достаточно развитой страной в плане экспорта. Предприятия экспортируют широкий круг препаратов различных нозологических групп. Нужно отметить, что порядка 80 % инъекционных препаратов наших заводов поставляется на экспорт. Примерно в денежном выражении это 1,5 млрд долларов в год. Ежегодно экспортные позиции растут, мы обеспечиваем экспортные поставки как в ближнее зарубежье, так и ближневосточные страны".