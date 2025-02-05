В Беларуси обезврежена сеть наркотрафика из ЕС, изъято более 1,5 т наркотиков. Об этом рассказали в Следственном комитете страны.

По материалам дела, через Беларусь была налажена целая сеть поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию транзитом в одной из 5 организованных преступных групп. Все они входят в состав международной преступной организации.

Задачи оптового курьера в Беларуси выполнял 36-летний иностранец. Для этого мужчина переехал в Минск в 2022 году и ждал первое задание.

После нескольких крупных закладок от услуг курьера куратор отказался. Мол, внушительная партия наркотика пропала. В ответ торговец решил украсть дурман, чтобы открыть свой маркет. Около года проработал у себя на родине, после приехал в Беларусь, чтобы расширить географию своей деятельности, но был задержан на одной из первых закладок.

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Уже на допросе у следователя мужчина поделился, что в наркобизнес его привел друг, который сам работал курьером. В ходе расследования уголовного дела удалось выйти на след еще одного курьера, который работал на тот же крупный наркомаркет. Оба признали свою вину и рассказали о том, как работает преступная схема изнутри. В настоящее время установлены личности еще ряда участников преступной организации. Также задержаны курьеры, которые поставляли запрещенные вещества из ЕС в Беларусь для дальнейшей поставки в Россию".

Следственный комитет во взаимодействии с МВД, ГТК, а также правоохранителями из России продолжает устанавливать всех участников преступной организации, чтобы полностью ликвидировать каналы поставки психотропов.