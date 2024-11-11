ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси объявлен конкурс на получение в 2025 году грантов НАН для научно-исследовательских работ

Изображение
Фото: sb.by

Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс на получение в 2025 году грантов  для выполнения научно-исследовательских работ среди докторантов, аспирантов и соискателей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Конкурс нацелен на повышение эффективности подготовки научных работников высшей квалификации, частичное финансирование исследований по темам диссертаций, в том числе проведения экспериментов, испытаний в других организациях, опубликования результатов. Заявка на получение гранта должна быть предоставлена в конкурсную комиссию с подписью руководителя организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, в которой учится соискатель гранта.

С формами документов к заявке и другими требованиями конкурса можно ознакомиться на сайте НАН.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 10 февраля по адресу: 220072, Минск, пр.Независимости, 66, к.404. Контактные телефоны: 350-26-03, 8(029) 124-39-63 (Иванюкович Анна Владимировна).

НАН Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все