В Беларуси объявлен конкурс на получение в 2025 году грантов НАН для научно-исследовательских работ

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Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс на получение в 2025 году грантов для выполнения научно-исследовательских работ среди докторантов, аспирантов и соискателей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Конкурс нацелен на повышение эффективности подготовки научных работников высшей квалификации, частичное финансирование исследований по темам диссертаций, в том числе проведения экспериментов, испытаний в других организациях, опубликования результатов. Заявка на получение гранта должна быть предоставлена в конкурсную комиссию с подписью руководителя организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, в которой учится соискатель гранта.

С формами документов к заявке и другими требованиями конкурса можно ознакомиться на сайте НАН.