В Беларуси очередников исключили из процесса долевого строительства - как теперь получить жилье

В Беларуси очередников исключили из процесса долевого строительства. Это предусмотрено корректировками законодательства. Теперь нуждающиеся в улучшении жилищных условий смогут построить квартиры, возведенные исключительно по госзаказу.

При этом новый механизм не приведет к удорожанию жилья. Суть госзаказа - в предоставлении нуждающимся уже готового жилья. Строить такие дома будут Управление капитального строительства и другие госорганизации. Привлекать средства граждан на этапе строительства они не смогут. Организация-заказчик получит льготный кредит на строительство, а после ввода дома в эксплуатацию задолженность по кредиту переоформят на граждан. В итоге люди получат в собственность уже готовые квартиры без дополнительных рисков, которые могут возникнуть на этапе стройки.

Александр Шваюнов, замминистра архитектуры и строительства Беларуси:

"Сегодня мы уходим от одной из проблем. Теперь будут возводить жилье без участия дольщика. То есть человек будет приходить и оформлять на себя готовое жилье, не вовлекаясь в процессы строительства и всего того, что с этим связано. По итогу человек просто выбирает квартиру, которая ему подходит, заключает на нее договор и на него переоформляется льготный кредит. Это основное, от чего мы уходим".