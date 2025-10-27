В Беларуси определены 5 мощнейших святынь

Для сохранения и укрепления духовно-нравственных, культурных и исторических традиций белорусского народа в стране создаются духовные центры.



Уже определены 5 мощнейших святынь республики: Ивьевская мечеть, Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, Бобруйская синагога, а также Успенский Жировичский и Спасо-Евфросиниевский монастыри. На них и возложена особая миссия.

Святая обитель полоцкой земли - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь - с первого взгляда впечатляет красотой и величием. На протяжении веков три белоснежных храма - Кресто-Воздвиженский, Спасо-Преображенский и Свято-Евфросиниевский - объединяют тысячи людей по всему миру, независимо от их национальности и вероисповедания.



К мощам преподобной Евфросинии - небесной покровительнице Беларуси - сегодня едут поклониться даже из Америки и Ближнего Востока. вятая обитель полоцкой земли - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь - с первого взгляда впечатляет красотой и величием.





На протяжении веков три белоснежных храма - Кресто-Воздвиженский, Спасо-Преображенский и Свято-Евфросиниевский - объединяют тысячи людей по всему миру, независимо от их национальности и вероисповедания. К мощам преподобной Евфросинии - небесной покровительнице Беларуси - сегодня едут поклониться даже из Америки и Ближнего Востока.

Игуменья Евдокия, настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря: "Каждый приходящий к ней получает величайшую помощь. И сколько чудес на каждом шагу мы видим своими очами! Получают люди благодать Божию, благословение Божие. Сила, которая дается через благословение от преподобной, одухотворяет, укрепляет, дает радость. И человек уходит преображенный от нашей матушки преподобной Евфросинии".

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Духовные центры призваны помогать людям, приходящим туда, больше знакомиться с духовными традициями нашего народа, православными традициями и в соответствии с этим выстраивать свою жизнь в будущем, не повторяя ошибок предыдущих поколений и в то же время опираясь на самый лучший опыт тех людей, которые жили до нас".