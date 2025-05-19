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В Беларуси отмечают день основания пионерского движения
"Будь готов!" - "Всегда готов!" 19 мая - день основания пионерского движения. Это самое массовое детское движение в Беларуси.
Уже более века пионерия объединяет самых активных и целеустремленных мальчишек и девчонок. Сейчас в ее рядах насчитывается около 600 тыс. ребят. Члены организации в возрасте от 7 до 10 лет называются октябрятами, до 14 - это пионеры, а старше 15 лет - лидеры и вожатые. Ребята активно участвуют в экологических акциях, волонтерских проектах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Пионерия в Беларуси - это не только история, но и современное движение, которое адаптируется к новым вызовам и интересам молодежи, продолжая играть значительную роль в воспитании подрастающего поколения, формируя активных, целеустремленных и ответственных граждан страны.